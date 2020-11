Trovati 20 ordigni bellici a Trigoria

Venti bombe da mortaio nel cuore della società sportiva della Roma, a Trigoria. Si tratta di reperti risalenti alla Grande Guerra ma in grado ancora di esplodere, quindi, un pò di timore è serpeggiato nel centro sportivo. Ad accorgersi degli ordigni è stato un tecnico che si stava occupando della costruzione di nuovi campi da calcio. Il professionista si trovava proprio in piazzale Dino Viola, nel cuore del centro sportivo. Era circa mezzogiorno. Ma, secondo quanto fa sapere i club giallorosso, l'allenamento della squadra di Fonseca non è stato interrotto. Militari con le tute mimetiche e le protezioni per artificieri si sono soffermati su quella parte del centro sportivo di Trigoria dove erano stati segnalati i residui bellici. Le bombe da mortaio saranno fatte brillare oggi in un terreno poco distante.

(Il Messaggero)