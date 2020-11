Trequartista e difensore, la parabola di Cristante: l'uomo per tutti i ruoli

Il grande dubbio di Fonseca in vista del Parma è uno: chi al centro della difesa tra Cristante e Juan Jesus. Lo spauracchio è uno: Gervinho. La riflessione invece è duplice: meglio sacrificare il palleggio inserendo il difensore brasiliano che sulla corsa può (a fatica) tener testa all'ivoriano oppure optare per Ibanez e garantirsi un centrocampista in più nel fraseggio da dietro? Paulo riflette. Alla fine dovrebbe giocare Cristante, tra l'altro giocando dall'inizio, indosserebbe anche la fascia di capitano, mancando Dzeko e Pellegrini. Il numero 4 rilanciato da Gasperini come trequartista e capace di segnare 15 reti in 59 gare (coppe comprese), ora si ritrova a fare il difensore. Un'involuzione che sta rischiando di fargli perdere l'Europeo, Fonseca ne è consapevole ma il modulo a tre regala una sicurezza alla squadra difficile da barattare.

(Il Messaggero)