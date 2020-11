Totti, maledizione Covid. Anche Ilary è contagiata

Maledizione Covid in casa Totti. Positivi sia Ilary che Francesco. La scoperta è avvenuta martedì scorso, dopo che il giorno prima avevano accusati alcuni sintomi come febbre, debolezza, mal di testa e tosse. Asintomatica Ilary, non l'ex capitano giallorosso, che ha chiesto la massima privacy. Avrebbe dato lui stesso la notizia una volta negativizzato, ma la stessa è finita ieri sui social, e ha preso in contropiede Totti. Francesco, inizialmente, non ha vissuto bene la positività, d'altronde il dolore è lì, presente, a un paio di settimana dalla scomparsa di papà Enzo, che si è arreso allo Spallanzani proprio per il coronavirus. Positiva anche la mamma Fiorella. Adesso Totti è da 9 giorni in isolamento domiciliare, in attesa del tampone che gli permetta di riprendere il suo lavoro di manager , da ieri non ha più la febbre. L'unica divagazione è la costante presenza sui social. A fare il giro del mondo, su Instagram, l'affetto per Maradona che venerdì ha festeggiato i suoi 60 anni, e l'addio sentitissimo a Gigi Proietti, grande romanista.

(Il Messaggero)