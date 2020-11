Totti guarito: «Ma che paura, i giorni peggiori della mia vita»

Totti è guarito dal Covid-19. Ad accompagnare le poche righe di sollievo su Instagram, una foto non casuale. Francesco ha optato infatti per un suo primo piano con alle spalle un arcobaleno. Ieri ha chiarito quanto accaduto nell'isolamento imposto dalla malattia: «Avere il Covid non è stata una passeggiata. Febbre che non scendeva, saturazione dell'ossigeno bassa e le forze che se ne andavano. La diagnosi è stata un colpo al cuore: polmonite bilaterale per infezione da Sars Cov 2! Sono riuscito a curarmi da casa, 15 lunghi giorni. Adesso tutto è passato, il Covid si può battere con le giuste precauzioni e indicazioni. Un grazie speciale al Professor Zangrillo e alle Professoresse Rocco e Angeletti». Staff che ha lavorato con l'equipe del professor Angrò e Silvia Spoto del Campus Biomedico che lo ha sostenuto nei momenti difficili. Francesco ha dovuto quindi assumere farmaci, cortisone e vitamine che lo hanno riportato a livelli di normalità.

Negli ultimi 20 giorni, è uscito di casa soltanto un paio di volte. La prima è stata mercoledì. Ieri ha concesso il bis, recandosi in mattinata nel suo ufficio allo Sky Tower all'Eur.

(Il Messaggero)