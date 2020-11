Ieri è arrivata la notizia: Francesco Totti è positivo al coronavirus. L’ex capitano presenta dei sintomo ed è in isolamento, mentre sua moglie Ilary sembra asintomatica. Tra l’altro, meno di un mese fa Totti per la malattia ha perso suo padre Enzo, mentre sua madre Fiorella, per fortuna, lo ha superato senza problemi. La sindaca Raggi ha fatto gli auguri di «pronta guarigione».

(gasport)