Tor di Valle, il Comune non sapeva: una favola da non credere

La storia che il Comune non sapesse dei terreni di 'Tor di Valle ipotecati è incredibile. E infatti non ci crediamo. In cinque anni di guida Raggi con tutto il can can montato intorno allo stadio della Roma, nessuno si è accorto? Non diciamo ai più alti livelli, ma chiunque abbia nella vita comprato anche un monolocale si è preventivamente sincerato che fosse libero da vincoli o Ipoteche. E il Campidoglio invece con uno stuolo-di avvocati, sindaca in testa,e cornmercialisti, e Ingegneri niente, non ha fatto uno straccio di verifica? Tutti tranquilli fino all'altro ieri, quando la sindaca è tornata sulla questione dello stadio, promettendo un "bel regalo" di Natale al tifosi della Roma. Il sospetto, forse ormai un tantino di più di un sospetto, è che lo stadio (avversato all'inizio del mandato dalla giunta Raggi che debuttò con un vade retro Olimpiadi e nuovo stadio) è che sia diventato in periodo di vacche magre per l'Amministrazione 5Stelle una delle ultime carte da giocare in campagna elettorale.

(La Repubblica)