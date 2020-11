Tiago Pinto: triennale da 1 milione più bonus a stagione per il nuovo dg

Come scrive il quotidiano sportivo, l'arrivo di Tiago Pinto porterà ad una rivoluzione interna nei quadri di Trigoria: a De Sanctis, attuale direttore sportivo, verrà data libertà di scelta se collaborare col nuovo arrivato, così come a Bruno Conti, che da un anno era tornato al timone del settore giovanile. Potrebbe esserci posto ancora per Manolo Zubiria, Global Sporting Officer della Roma, ma il suo caso andrà valutato, specialmente in relazione al caso Diawara. Tiago Pinto firmerà un triennale da 1 milione l'anno più bonus, una cifra simile a quella che percepiva Petrachi.

(corriere dello sport)

