Tegola Spinazzola, a sinistra ora spazio a Bruno Peres

Risentimento muscolare all’adduttore destro. Leonardo Spinazzola ieri si è fermato dopo appena 15 minuti, dovendo lasciare il campo a Bruno Peres, E per la Roma si è rimaterializzato di colpo l’incubo degli infortuni dell'esterno. Non sarebbe neanche un caso così grave, se non fosse che nella Roma, allo stato attuale, Spinazzola non ha sostituti.

La sua situazione verrà monitorata con attenzione nelle prossime ore, anche facendo gli esami strumentali del caso. Ma il rischio è ovviamente quello della lesione, il che vorrebbe dire - in caso - perdere Spinazzola per 2-3 settimane, a secondo del livello della lesione stessa. Il prossimo impegno dei giallorossi sarà il 22 novembre, tra due settimane, in casa con il Parma. A Trigoria sperano ovviamente di riavere l'azzurro a disposizione già per quella partita, in caso contrario bisognerà arrangiarsi un po’ come è successo già ieri. E cioè con Bruno Peres a sinistra e Karsdorp a destra, unici due esterni attualmente a disposizione di Fonseca. È vero che oggi Calafiori dovrebbe svolgere la visita di idoneità, tornando così a disposizione, anche se affidarsi al baby terzino sembra rischioso.

(Gasport)