Tamponi shock. dalla perizia una clamorosa discordanza con i tamponi del laboratorio: 18 in più i positivi della Lazio

Un nuovo, clamoroso responso che aggiunge un punto interrogativo alla vicenda del caos tamponi in casa Lazio: rispetto ai risultati di Futura Diagnostica i tamponi positivi sarebbero passati da 7 a 25. Ma bisognerà vedere in quali termini il perito della Procura ha raccolto questi dati così incredibilmente contrastanti con quelli già noti, e se ha allegato anche degli approfondimenti tecnici per provare a interpretare i risultati. E che cosa i pm leggeranno in queste 18 discordanze.

Alla luce di quanto è successo, si dovranno incrociare i riscontri con i mille referti acquisiti presso la Futura Diagnostica e relativi a tutti i test effettuati dalla Lazio dalla prima ripartenza di giugno fino a oggi.

(Gasport)