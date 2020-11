Tamponi negativi ma lavoro a distanza

La Roma corre ai ripari e cerca di limitare i contagi a Trigoria dopo le sei positività al Covid in cinque giorni. I tamponi a cui si sono sottoposti ieri i calciatori sono tutti risultati negativi, questo ha consentito a Fonseca di dirigere l'allenamento, ma rigorosamente in maniera distanziata. Sarà così fino ad oggi.

La squadra non ha utilizzato gli spogliatoi del centro tecnico, ma ogni giocatore si è cambiato in una camera della foresteria, stop anche al pranzo di gruppo, sono stati consegnati dei cestini da consumare a casa. Sono rientrati a pieno regime Diawara e Calafiori, una buona notizia per l’allenatore che al termine della sosta dovrà affrontare un tour de force composto da dieci partite in 30 giorni.

(Il Messaggero)