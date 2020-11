Tamponi ballerini: il "fai da te" Lazio e quelli che invece si affidano alle Asl

Il caso Lazio ancora da decifrare - aspettando anche le indagini in corso della Procura di Avellino - fa riflettere perché in situazioni simili altri club si sono affidati subito alla autorità sanitaria. I biancocelesti invece non sempre avrebbero comunicato tempestivamente alla Asl le condizioni di salute dei propri tesserati. La Federcalcio intanto attende dal Cts, il comitato tecnico scientifico, una risposta per rimettere mano al protocollo. Ma logicamente per quel comitato sotto pressione non pare essere il calcio la priorità. Al momento dovrebbero essere almeno quattro i fascicoli aperti per la verifica della correttezza nell’applicazione del protocollo. Altrettanti i club coinvolti. La Lazio per via di comunicazioni non proprio tempestive con la Asl. La Juve per una bolla “scoppiata”. tesso discorso, e fascicolo aperto, per la Fiorentina, con bolla violata da 5 nazionali la scorsa settimana. E poi c’è un’inchiesta aperta pure sul Napoli, per come è stato applicato il protocollo nei giorni della partita non giocata con la Juve.

(gasport)