Super Miky, doppietta e la Roma è sul podio. Sbranato un parma senza anima

La Roma non si ferma più. Sedicesimo risultato utile consecutivo conquistato in campionato grazie a un 3-0 inferto al Parma nella giornata di ieri. Protagonista assoluto della gara è stato Mkhitaryan, che ha messo a referto una doppietta, che è diventato il pilastro della squadra di Fonseca. La classe dell'armeno non è in discussione e grazie alle sue giocate i giallorossi continuano a salire in classifica, conquistando il terzo posto in solitaria e mantenendosi a tre punti di distanza dal Milan capolista. La Roma si gode il momento e si prepara a scendere nuovamente in campo giovedì contro il Cluj, prima della delicata trasferta in casa del Napoli, che nonostante la sconfitta di ieri sera contro i rossoneri rimane una pretendente per un posto alla prossima Champions League.

