Sulla maglia: “Grazie Mandrà”. L’omaggio della Roma a Proietti

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Altro omaggio della Roma per Gigi Proietti. Il club giallorosso negli ultimi giorni ha dimostrato una grande sensibilità dopo la scomparsa del grande attore presenziando al suo funerale con Bruno Conti (ha portato il vessillo della società) e giocando con il lutto al braccio nella partita di Europa League con il Cluj. L’ultimo gesto pensato dalla dirigenza di Trigoria è una speciale patch da applicare sulla maglia con cui gli uomini di Fonseca giocheranno domani a Marassi con il Genoa. Sul petto della seconda divisa della Roma, quella bianca con il lupetto, verrà applicata la scritta “Grazie Mandra’” con il volto di Bruno Fioretti, il “Mandrake" nel film “Febbre da Cavallo”. Come già successo con le speciali maglie indossate dopo la morte di Ennio Morricone, la Roma ha deciso che le casacche saranno messe all’asta e il ricavato sarà devoluto in favore di un’iniziativa che sarà definita nelle prossime settimane di concerto con la famiglia di Proietti.