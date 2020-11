Sul campo 14 partite utili: l'ultima sconfitta 4 mesi fa

Nessuna sconfitta - sul campo - nelle ultime 14 partite: come la Roma soltanto il Milan, che ha addirittura ottenuto una vittoria in più, e nessun'altra. Con la vittoria sulla Fiorentina Paulo Fonseca ha superato la serie positiva iniziata da Ranieri e conclusa proprio da lui nel 2019 - 13 partite senza sconfitta -. Si punta ora al record di Spalletti - 20 gare senza mai perdere -, stabilito nel 2016. Meglio di tutti Nils Liedholm, che tra il 1980 e il 1981 riuscì a non perdere per 30 match di seguito - 15 vittorie e 15 pareggi-.

(Corsera)