Stretta anti-Covid a Trigoria. E le spese si moltiplicano

Tutti negativi i tamponi fatti ieri a Trigoria. Dopo le positività, in pochi giorni, di Dzeko, Santon, Fazio, Pellegrini, Kumbulla e del portiere della Primavera Boer, la società giallorossa temeva nuovi casi. Per adesso, però, tutto sta filando liscio, anche grazie a qualche piccola grande accortezza presa dal club negli ultimi giorni.

Oltre ai tamponi rapidi e molecolari fatti praticamente ogni giorno (oltre 8 mila, per un totale che ha già abbondantemente superato i 500 mila euro di spesa), i calciatori hanno avuto pochissimi contatti. Si sono allenati in forma individuale, non sono stati nelle aree comuni, si sono cambiati in camera, hanno avuto cestini personalizzati per il pranzo e dopo l’allenamento sono andati nelle loro abitazioni. La Roma ha raccomandato massima prudenza, sconsigliando anche momenti conviviali tra gli stessi compagni e le famiglie.

(Gasport)