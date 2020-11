Strategia capitale. Friedkin vuole radicarsi in città

I nuovi proprietari della Roma, Dan e Ryan Friedkin, hanno deciso di far crescere il brand giallorosso in maniera esponenziale ed esportarlo in tutto il mondo. Per farlo però prima bisogna essere ben radicati all'interno del proprio territorio di appartenenza, per questo motivo nella giornata di ieri è nato il Roma Department. Un'iniziativa proposta dal Ceo Guido Fienga e approvata dai tycoon texani, che si pone l'obiettivo di interagire con le realtà cittadine della Capitale a vai livelli coinvolgendo anche le istituzioni, in particolare il Comune. A dirigere le operazioni sarà Francesco Pastorella, che già aveva coordinato e gestito molte iniziative all'interno del Roma Cares. Intanto sul fronte del campo nella giornata di oggi Edin Dzeko si sottoporrà ai test per scoprire se è ancora positivo. In caso di negatività mister Fonseca potrà pensare e sperare di schierarlo dal primo minuto contro il Parma domenica pomeriggio.

(La Repubblica)