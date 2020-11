Stop indigesto. Roma affondata al San Paolo

La Roma è costretta a interrompere la propria striscia di vittorie consecutive, sedici, contro un Napoli straripante che non lascia scampo agli uomini di Fonseca. Finisce 4-0 per la squadra Gattuso il big match della domenica sera, con glk azzurri che dedicano la vittoria a Maradona e in classifica agganciano proprio la Roma a quota 17 punti. I giallorossi oltre il danno della sconfitta subiscono anche la beffa degli infortuni. Si fermana infatti Gianluca Mancini, che era rientrato in settimana da un altro infortunio, e Jordan Veretout, che sarà valutato in questi giorni in vista della partita di Europa League di giovedì sera contro lo Young Boys. Deluso Fonseca al termine della gara, anche se il portoghese non cerca alcun tipo di alibi: "Senza coraggio, niente scuse, abbiamo sbagliato troppo in difesa".

(La Repubblica)