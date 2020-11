Stipendi, Lega e Aic: prove di dialogo sull'idea Marotta

Il calcio è da salvare, è in arrivo dal Governo un sostanzioso aiuto fiscale per tutto lo sport italiano in termini di rinvio di quattro mesi delle scadenze di pagamento delle tasse. Intanto tiene banco la “proposta Marotta” sulle retribuzioni. L'ad dell'Inter punta a liberalizzare i tempi dei pagamenti ai calciatori della Serie A. Sullo sfondo c’è la crisi legata al Covid-19, ma non solo. Il 22 dicembre, infatti, al Tribunale di Milano, c’è l’udienza per la causa con Sky, che non ritiene di pagare l’ultima rata di 130 milioni del campionato scorso. Se la tv vincesse, gli oneri retributivi dei club salirebbero addirittura al 90%. Intanto i club di A - ieri l’A.d. della Lega De Siervo ha parlato di «un importante primo passo» - hanno avuto una dilazione al 16 febbraio per gli oneri fiscali, ma l’emendamento prevede un’ulteriore sospensiva al 30 aprile. In più, chi usufruirà delle agevolazioni potrà rateizzare i pagamenti in 24 mesi dal 30 maggio.

(gasport)