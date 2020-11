Stipendi: corsa a ostacoli

Il calcio incassa meno e anche gli stipendi in Serie A arrivano col contagocce. O meglio, la maggioranza dei club fa i salti mortali per stare al passo con le norme e il buonsenso. Ma non manca chi preferisce aspettare l’ultimo momento (cioè il 1° dicembre) per restare in carreggiata ed evitare lo spettro delle penalizzazioni. Nei giorni scorsi è emerso il caso del Napoli di Aurelio De Laurentiis, che non ha ancora pagato il mese di settembre e si ripropone di colmare la lacuna martedì prossimo. In una situazione simile sono anche la Lazio di Claudio Lotito, sempre molto accorto nel gestire le proprie risorse finanziarie, e il Benevento. Ci sono anche e la Sampdoria di Massimo Ferrero e il Genoa di Enrico Preziosi.

Attualmente comunque sono tutti in regola perché l’ultima assemblea di Lega ha decretato un rinvio proprio sino al 1° dicembre per i pagamenti delle ultime tre mensilità. Inoltre e la Federcalcio ha concesso ai presidenti di tutte le categorie professionistiche un respiro sino al 16 febbraio per gli oneri fiscali.

Tra le società che invece devono ancora pagare la mensilità di ottobre ci sono: Bologna, Crotone, Inter, Parma e Roma.

(Gasport)