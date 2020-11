Stadio, niente intesa sulla Roma-Lido

Per la seconda volta in poche settimane Virginia Raggi racconta di un accordo sullo stadio della Roma che - ancora - non c'è. La sindaca approfitta della presentazione del calendario «Amami e basta», iniziativa contro la violenza sulle donne in collaborazione con la Roma calcio, per lanciare un altro messaggio: «Sullo stadio di Tor dl Valle siamo pronti. In questi giorni abbiamo fatto altre riunioni con la Regione, e abbiamo trovato soprattutto una soluzione condivisa sulla Roma-Lido. Credo e mi auguro che entro Natale potremo fare un bel regalo ai tifosi», le sue parole. In realtà, è stata un'altra fuga in avanti. Stavolta la Regione non ha risposto in forma ufficiale, ma dalla giunta Zingarettì fanno sapere che i problemi sulla Roma-Lido sono tutt'altro che risolti. Due i punti ancora da chiarire. Intanto la realizzazione delle nuove fermate Mezzocammino e Giardini di Roma «in conformità alle previsioni vigenti nel Piano regolatore di Roma Capitale». E poi anche la realizzazione di due "tronchini" per l'inversione di marcia dei treni a valle della stazione di Acilia.

(Il Messaggero)