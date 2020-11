Stadi chiusi, ora 400 milioni per salvare lo sport

Servono circa 400 milioni di euro al calcio italiano per evitare il tracollo. E se il mancato introito da stadi per i club di Serie A è imponente, lo diventa ancora di più per tutte le società, anche di altre discipline sportive, che non possono contare sull'indotto da diritti tv.

Il conto è presto fatto: nell'ultima stagione con il pubblico ammesso allo stadio per tutta la durata del campionato le società della massima serie calcistica hanno incassato 300 milioni, quelle di Serie B 25, in Lega Pro 27, mentre le squadre facenti capo alla Lega Nazionale Dilettanti ha introitato circa 37 milioni di euro.

(Il Sole 24 Ore)