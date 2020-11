Spazzati via alibi e paure

La più bella Roma dell’anno, forse dell’intera gestione Fonseca, arriva al momento giusto. Mentre si fermano imprevedibilmente avversarie date per favorite – Inter, Napoli -, mentre sembrano faticare contendenti per la vetta come l’Atalanta, mentre si aggirano mire vaganti per tutti, vedi Sassuolo, la Roma si esprime al massimo delle sue possibilità e suona un concerto senza una sola nota stonata. Ci voleva, perché la Roma vista contro la Fiorentina non può né deve nascondersi: ha gli uomini, ha finalmente – sembra – assorbito l’idea di gioco di Fonseca e ha la necessità di raggiungere un obiettivo alla portata, il quarto posto. Una prova come quella di domenica è preziosa perché spazza via alibi e paure: l’età dei tre magnifici interpreti dell’attacco sembra voler dire che il momento è adesso, non domani. Che il futuro è ora. Non sprechiamolo.

(corsera)