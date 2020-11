Smalling recupera, oggi esami per Ibanez e Mancini

Anche contro il Cluj in Europa League Paulo Fonseca sarà costretto ancora una volta ad affrontare l’emergenza in difesa. Senza Fazio e Kumbulla, ancora alle prese con il Covid, quasi certamente non ci saranno nemmeno Ibanez e Mancini, usciti con problemi muscolari dalla gara contro il Parma. Tutti e due saranno sottoposti oggi ad esami strumentali e, anche se dovessero risultare negativi, saranno preservati per il match di domenica sera al San Paolo contro il Napoli. Chi torna a disposizione è Smalling, che ha smaltito l'intossicazione alimentare.

(corsera)