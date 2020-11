Smalling a riposo, gioca Kumbulla

La Roma scenderà in campo questa sera alle 18:55 contro il Cluj nella terza gara del girone di Europa League, valida però per conquistare il primato in classificata. Fonseca, soprattutto in vista della gara di campionato in programma domenica contro il Genoa, sembra pronto a rivoluzionare ancora una volta la rosa per far rifiatare alcuni giocatori. Per quest in porta torna Pau Lopez. In difesa, vista l'assenza di Mancini per squalifica e il fatto che Smalling è sceso in campo per due gare consecutive dopo esser rientrato dall'infortunio, dovrebbero giocare dal primo minuto Kumbulla, Fazio e uno tra Juan Jesus e Ibanez. A centrocampo spazio ancora a Villar, con Pellegrini che dovrebbe giocare dietro la punta che sarà Borja Mayoral; non si esclude però che a partita in corso possa entrare anche Dzeko e fare coppia con l'attaccante spagnolo.

(corsera)