Slitta ricorso sul Verona. Ds. Berta c’è

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Tutto rinviato al 9 novembre. Per alcune problematiche tecniche legate ad un’udienza da tenere in videoconferenza è slittata a lunedì la discussione sul ricorso presentato dalla Roma dopo la sconfitta per 3-0 a tavolino con il Verona. La Corte Sportiva d’Appello – il presidente Sandulli si asterrà dal dibattimento dopo le polemiche per le sue dichiarazioni – ha registrato la posizione dell’Hellas, che si è schierata in maniera molto dura contro il reclamo dei capitolini e pretende la conferma del 3-0 per via dell’errore compiuto nella compilazione della lista. Ieri poi è andata in scena la prima udienza presso il Tribunale Ordinario sezione Lavoro per il licenziamento di Petrachi, presente davanti al giudice Mormile. L’ex dirigente ha chiesto 5 milioni di risarcimento e per ora il primo tentativo di conciliazione con la Roma non è andato a buon fine: nuovo round a fine novembre.

Dalla Spagna arrivano intanto novità sul fronte del futuro direttore sportivo. Tra l'Atletico Madrid e Berta i rapporti nelle ultime settimane sono notevolmente peggiorati, con la società che è in rotta con il suo ds e con il tecnico Simeone. Il dirigente bresciano, uno dei nomi contatti dai Friedkin già a febbraio scorso, sta riflettendo con attenzione sulla proposta giallorossa. L'altro candidato forte per la poltrona vacante è Campos, convinto di liberarsi entro la fine del mese dall'accordo con il Lille, che sta comunque cercando di convincerlo a restare. Più staccato Sartori.