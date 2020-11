Silenzio, vince la Roma. Lo stadio vuoto ora è un fortino

La Roma si impone per 3-0 ai danni del Parma grazie al primo gol in Serie A di Borja e Mayoral e la doppietta di Mkhitaryan. I giallorossi nonostante le assenze dimostrano di attraversare un periodo di forma incredibile, grazie soprattutto alle sclete tattiche di mister Fonseca che si fida di tutti i suoi giocatori, seconde linee comprese. La Roma con la vittoria di ieri ha toccato quota sedici risultati utili consecutivi in campionato e parte di questo successo, forse è dettato anche dal fatto di giocare in un Olimpico deserto. Prima del lockdown infatti tra le mura amiche i giallorossi avevano una media punti di 1,6 punti a partita, mentre dalla ripresa estiva si viaggia a 2,3 punti di media in casa.

(La Repubblica)