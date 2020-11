Serie A, le casse sono vuote: stipendi in ritardo, si aspettano i 130 milioni di Sky...

Il Governo, dopo lo spostamento al primo dicembre del termine ultimo per il pagamento degli stipendi, potrebbe posticipare anche le scadenze degli oneri fiscali, ma tant'è: niente ristori ai club come sperava la Lega di A.

Intanto le condizioni economiche del calcio sono critiche: in cassa mancano anche i 130 milioni che Sky deve ancora pagare come ultima rata della passata stagione, ormai archiviata. Il tribunale civile d'appello di Milano il 1 dicembre dovrà discutere la causa della Lega con Mediapro. Poi potrebbe arrivare il decreto ingiuntivo per costringere Sky a pagare (almeno così si augurano in Lega).

La Lega ha fissato intanto il bando dei diritti esteri, dal 2021 al 2024: adesso entrano in cassa 371 milioni a stagione, in futuro si spera di arrivare a quota 500.

Intanto, fissato per venerdì il consiglio di Lega: si deciderà in merito alla centrale unica per i tamponi. Tre le opzioni: SynLab, FederLab e Lifebrain.

