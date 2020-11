Serata da incubo. Fonseca: "tutto male, mancato il coraggio"

La Roma esce sconfitta per 4-0 dallo stadio San Paolo di Napoli in quella che al momento è la peggior prestazione dei giallorossi in questa stagione. La squadra di Fonseca non è mai sembrata essere in partita e si è fatta schiacciare dagli uomini di Gattuso, che hanno sempre avuto il pallino del gioco. I giallorossi erano imbattuti in campionato, sedici risultati utili consecutivi, e l'ultima sconfitta risaliva proprio alla trasferta di luglio della scorsa stagione. Nessun alibi per mister Fonseca però, che a fine partita dice: «C’è stato poco coraggio per affrontare una squadra come il Napoli. È semplice: loro hanno meritato di vincere e noi non abbiamo fatto niente per meritare un altro risultato. Non sono preoccupato per questo, abbiamo sbagliato contro una squadra fortissima. Prima di questa partita non eravamo i migliori al mondo, adesso non siamo i peggiori. Tutte le gare sono test perla mia squadra, è capitato in passato di vincere contro le big, stavolta non abbiamo giocato bene. Quando è così dobbiamo resettare e correggere quello che non è andato per il verso giusto»

(corsera)