Se alla As Roma serve davvero lo stadio Flaminio

La Roma continua a lavorae sul fronte societario per la realizzazione del progetto Stadio. Il problema per i giallorossi però è legato all'invisibile filo delle elezioni del nuovo sindaco, per questo motivo l'argomento è diventato sostanzialmente un semplice punto da campagna elettorale, che la Raggi, attualmente primo cittadino romano, non vuole sbloccare prima della sua eventuale rielezione. Per questo motivo è stato riproposto in questi giorni l'argomento di utilizzare lo stadio Flaminio, cosa che la Roma non ha proso in considerazione e non sembra voler fare. Lo stadio però non potrebbe seguire l'iter scelto da Inter e Milan per San Siro, con varie modifiche all'impianto già esistente. L'impianto infatti dovrebbe essere rifatto da cima a fondo, probabilmente anche abbattuto. Lo stesso Nervi, l'ideatore, aveva affermato che le sue opere in cemento armato potevano durare 50 anni, però modificare parzialmente la struttura porterebbe solo ad avere un impianto fatiscente, "una grande rovina cadente" come affermato da Renzo Piano.

(La Repubblica)