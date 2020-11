I 520 giorni di separazione tra Francesco Totti e la Roma, quelli trascorsi finora, sono stati intensi per l'ex capitano. Novità positive - il calcio a 8, la CT10 Management e il mondo dei docufilm, delle serie tv e anche dei reality game - e dolori laceranti, come la scomparsa di papà Enzo per Coronavirus. L'impegno di Francesco è stato diffuso, ed in diversi campi - ha studiato anche l'inglese - e nonostante le sofferenze passate ormai il peggio sembra essere alle spalle.

(Gasport)