Scontro sulle Asl: chi doveva avvisarle? Per la Lazio toccava al laboratorio di Avellino

E' scontro, almeno di opinioni, tra la Lazio ed il laboratorio che da maggio processa i tamponi per la società biancoceleste. Il club sostiene che fosse compito della Futura Diagnostica allertare le autorità sanitarie che, peraltro, il laboratorio lo abbia anche fatto. Non è della stessa opinione Massimiliano Taccone, presidente del Cda di Futura Diagnostica, che in una recente intervista rilasciata alla rosea aveva dichiarato: «Io ho l’obbligo di comunicare in piattaforma regionale le positività di tutti i residenti in Campania, mentre per le squadre a cui effettuiamo i tamponi invio tutti i referti e i risultati via email ai medici e alla segreteria del club. Quindi il medico della società prende i provvedimenti del caso e a seconda dei positivi o negativi applica i protocolli».

(Gasport)