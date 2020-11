Sarà Pastorella a curare il neonato "Roma Department"

IL TEMPO (F. BIAFORA) - C’è un altro volto nuovo negli uffici della Roma all’Eur, che in questo periodo stanno vivendo un importante ricambio di personale. In attesa dell’arrivo del Vice-Capo di Gabinetto del MEF Scalera, che andrà ad occuparsi delle relazioni istituzionali e in particolare avrà anche la delega sul progetto Stadio della Roma (si attende sempre che la Regione adotti la sua parte di Convenzione Urbanistica), la dirigenza giallorossa ha visto l’ingresso all’interno dell’organigramma di Francesco Pastorella, che andrà a guidare il neonato “Roma Department”. Il nuova ramo del club dei Friedkin avrà il compito di occuparsi dei rapporti con la città, portando avanti un lavoro svolto negli ultimi anni dall’associazione benefica Roma Cares, con cui lo stesso Pastorella ha avuto modo di collaborare a stretto contatto nell’organizzazione di diverse iniziative tramite la sua G.E.CO Animation, di cui è stato fondatore e direttore commerciale e finanziario. La sua missione sarà quello di avvicinare ancora di più la squadra giallorossa alla Capitale, partendo da un naturale dialogo con le istituzioni, e a rinforzare il legame con i suoi tifosi. L'idea che ha spinto i texani a creare questo dipartimento è che per continuare il piano di sviluppo internazionale del brand iniziato da Pallotta, bisogna prima rafforzare e rendere più solido l'appeal della società con il bacino romano. Un’altra figura che ha preso posto all’interno del suo nuovo ufficio a partire da ieri è Lorenzo Vitali, avvocato che fino alla scorsa settimana ha collaborato con il noto studio Cleary Gottlieb. La sua carica sarà quella di Chief Legal Officer (CLO), ovvero responsabile dell’ufficio legale della società capitolina. E ora gli sforzi dei Friedkin sono completamente concentrati sulla ricerca di un nuovo direttore sportivo.