Ryan Friedkin e la sua Capitale: vive in centro, parla già italiano

Da quando si è stabilito a Roma, Ryan Friedkin vive a via dei Prefetti. Quello è il suo quartier generale, mentre l’altra casa in Corso Vittorio Emanuele (in fase di ristrutturazione) sarà per gli uomini di fiducia (Watts e Williamson). Pieno centro di Roma, in entrambi i casi, perché poi il nuovo vicepresidente giallorosso ha deciso veramente di immergersi con tutto se stesso nell’avventura romanista. Anche a Trigoria, Ryan sta pian piano prendendo possesso di tutto. Nel frattempo studia, e anche molto. C’è infatti un’insegnante fissa di italiano a sua disposizione. Per non sbagliare, però, ha voluto un’autista che sapesse parlare perfettamente anche l’inglese.

(Gasport)