Roma, tutti negativi i nuovi tamponi. E la società rafforza le norme anti-covid

Viste le tante positività di Dzeko, Santon, Boer, Fazio, Pellegrini e Kumbulla la Roma ha reso il protocollo anti Covid-19 ancora più stretto all’interno del Fulvio Bernardini. Per questo i giocatori (tutti negativi gli ultimi tamponi) si allenano da tre giorni distanziati, si cambiano nelle rispettive camere, consumano pasti singoli nei cestini e non si intrattengono nelle aree comuni. La Roma ha scelto di controllare continuamente i suoi tesserati, la spesa per il club (che ha superato gli 8mila test) è superiore al mezzo milione di euro.

LEGGI L'ARTICOLO INTEGRALE

(gazzetta.it)