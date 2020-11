Roma, tre dubbi: Dzeko, Mirante e Spinazzola

Edin Dzeko si prepara a sottoporsi nella giornata di oggi al test del tampone. Qualora il risultato fosse negativo allora il bosniaco potrebbe iniziare a tornare ad allenarsi con il gruppo in vista della gara di domenica contro il Parma. Fonseca aspetta quindi e spera di risolvere il primo ballottaggio con Borja Mayoral, al quale in caso di mancanza del numero 9 sarà affidata la maglia da titolare. In dubbio anche Spinazzola, uscito dopo pochi minuti da Marassi, che ieri si è allenato a parte. In dubbio anche Mirante che ha svolto lavoro personalizzato ieri a Trigoria, se non dovesse farcela pronto Pau Lopez che sta riacquisendo sicurezza partita dopo partita.

(corsera)