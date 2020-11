Roma stile portoghese: area sportiva a Tiago Pinto

Il casting è finito. La Roma diventa sempre più portoghese e sceglie Tiago Pinto come responsabile della sua area sportiva. Qualcosa di più di un semplice ds, anche se tra i suoi compiti ci sarà anche l’organizzazione del mercato.

Tiago Pinto lascerà il Benfica e inizierà a lavorare per la Roma il 1 gennaio 2021. 36 anni, si è laureato in Pedagogia all’Università di Porto e ha conseguito un master in Economia e Risorse Umane. Sullo sfondo potrebbe esserci il grande santone del mercato lusitano e internazionale Jorge Mendes?

(Corsera)