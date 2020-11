Roma, Smalling ancora ai box. La difesa è tutta da inventare

Chris Smalling, ancora alle prese con i postumi di una intossicazione alimentare, continua ad allenarsi a parte e questa non è certo una bella notizia per Paulo Fonseca che, qualora l'inglese non dovesse recuperare per la gara di domenica pomeriggio (ore 15) all’Olimpico contro il Parma, avrebbe davvero poche soluzioni nel reparto arretrato, e tutte «di fortuna». Senza Kumbulla e Fazio, ancora alle prese con il coronavirus, c’è anzi il rischio di un ritorno alla difesa a 4, idea mai del tutto abbandonata dal tecnico portoghese. Per rimanere a tre dietro, infatti, ci sono solo due possibilità: l’inserimento di Juan Jesus al fianco di Ibanez e Mancini o l’arretramento di Bryan Cristante nel ruolo, già ricoperto, di regista difensivo. Di quest’ultimo, però, ci sarebbe bisogno anche in mezzo al campo al fianco di Veretout, visto che anche Lorenzo Pellegrini è out perché positivo al Covid-19. Di sicuro in attacco non ci sarà Edin Dzeko, risultato positivo anche al tampone a cui si è sottoposto ieri, il terzo negli ultimi tre giorni. Al suo posto giocherà quasi sicuramente Borja Mayoral.

(Corsera)