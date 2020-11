Roma senza difesa: ecco chi farà giocare Fonseca

Paulo Fonseca dovrà far fronte ad un'emergenza in difesa per la partita di Europa League contro il Cluj: con Juan Jesus unico difensore di ruolo a disposizione, è praticamente certo l'arretramento di Bryan Cristante. C'è però da trovare il terzo centrale, ammesso che il portoghese voglia rimanere con una linea a 3. Serve uno sforzo creativo, e allora nella rifinitura di stamattina verranno provati Spinazzola, Karsdorp e Calafiori, che ha giocato tra i centrali anche in Primavera. Ma il giovane è mancino come Jesus, questa la controindicazione.

(corsport.it)

VAI ALLA NOTIZIA ORIGINALE