Roma: pomeriggio per la Champions

Giornata chiave in ottica corsa Champions: la Roma affronta il Genoa in trasferta mentre Lazio e Atalanta dovranno vedersela rispettivamente con Juventus e Inter. I giallorossi dovranno rinunciare a Edin Dzeko ma Fonseca non ha intenzione di modificare il copione del 3-4-2-1, con Borja Mayoral pronto a farsi carico del peso dell'attacco. Il tecnico portoghese, in conferenza stampa, ha sottolineato l'importanza del coraggio all'interno dello spogliatoio e ha rimarcato il fatto che la scelta del 3-5-2 in Europa League fosse dovuta alle caratteristiche dell'avversario e non a quelle dell'attaccante scelto per la sfida, appunto Mayoral.

Intanto è fissata per domani l'udienza web relativa al ricorso per la sconfitta a tavolino contro il Verona.

Per quanto riguarda il campo, oltre all'attaccante bosniaco i giallorossi dovranno fare a meno di Diawara, Calafiori, Santon e Carles Perez - assenti di lungo corso invece Pastore e Zaniolo -, mentre il Genoa perde Zapata, positivo al Coronavirus nelle ultime ore.

Tamponi subito dopo la mezzanotte per i calciatori giallorossi, per non rischiare di presentare in ritardo la lista dei giocatori che prenderanno parte al match.

(Il Messaggero)