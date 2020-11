Roma: Pellegrini negativo, Smalling è in forte dubbio

Una buona e una cattiva notizia per Fonseca. La prima: Lorenzo Pellegrini si è negativizzato: il tampone ha dato il risultato sperato, anche se resta da superare la visita di idoneità. La seconda: più passano le ore e più diminuiscono le possibilità di vedere Smalling in campo contro il Parma. Anche ieri, infatti, il difensore inglese ha svolto lavoro differenziato a causa di una intossicazione alimentare che nei giorni scorsi lo ha pesantemente debilitato, e al massimo andrà in panchina. Una decisione definitiva Fonseca la prenderà solo oggi dopo l’allenamento di rifinitura.

(Corera)