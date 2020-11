ROMA-PARMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Cristante al centro della difesa, Mayoral guiderà l'attacco

Archiviata la sosta, è tempo di tornare in campo per la Roma. Si riparta dal Parma, lì dove iniziò la lunga striscia di risultati utili consecutivi. Scelte obbligate per Fonseca, che tra infortuni e positivi non ha molta scelta. In attacco, senza Dzeko, spazio a Mayoral con alle spalle Pedro e Mkhiatryan. In mezzo al campo si accomoda in panchina Pellegrini non al meglio, al suo posto Villar. In difesa, con Smalling out e Kumbulla positivo, spazio a Mancini, Cristante e Ibanez.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

IL MESSAGGERO (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Mayoral.

