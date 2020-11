Roma inarrestabile

IL TEMPO (T. CARMELLINI) - Caterpillar Roma. La squadra di Fonseca non si ferma più, allunga la sua striscia positiva con un successo netto contro il Parma (che all’Olimpico non ha mai vinto) in quella che non è mai stata una partita. Il caso vuole che proprio da un Roma-Parma (quello che segnò la ripresa del calcio giocato dopo il primo lockdown), i giallorossi di Fonseca non hanno più perso una partita. E non è un caso invece che la Roma, senza la penalizzazione per la nota vicenda Diawara, si sarebbe ritrovata a un passo dalla vetta. Secondo una statistica di Opta i giallorossi sono la squadra che inizio ottobre ha ottenuto più punti (16 su 18) insieme col Milan a conferma di quanto e come la squadra stia viaggiando spedita, sempre più consapevole di se stessa e ancora una volta senza incassare gol: per la quarta gara consecutiva.

terzo posto di tutto rilievo alla vigilia di tre gare decisive che diranno molto della stagione romanista. Prima la trasferta di giovedì in Romania contro il Cluj (a rischio Mancini e Ibanez) dove di fatto i giallorossi potrebbero archiviare o quasi la fase prima a gironi di Europa League, poi in campionato contro Napoli Sassuolo.