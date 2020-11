Roma, il marchio di Fonseca: «È la nostra prova più bella»

Ritrovare lo stesso ritmo partita dopo la sosta non era facile, ma la Roma di mister Fonseca si è riuscita a imporre per 3-0 ai danni del Parma conquistando il terzo posto solitario in classifica. I giallorossi hanno tenuto per novanta minuti il controllo della gara, chiudendo la pratica nel primo tempo con il gol di Borja Mayoral, che ha non ha fatto rimpiangere l'assenza di Dzeko, e la doppietta di Mkhitaryan, che sta attraversando un periodo di forma stratosferico. Fonseca può esser soddisfatto della propria squadra, come confermato al termine della gara: «Abbiamo disputato un’ottima partita, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo segnato tre gol ma potevano essere di più, abbiamo avuto momenti molto alti, poi abbiamo gestito. Per me è sempre importante non prendere gol: il Parma ha tirato una sola volta, dobbiamo mantenere questa sicurezza difensiva».

(corsera)