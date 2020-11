Roma, i meriti di Fonseca nella striscia senza ko

Se la Roma è riuscita oggi a conquistare una striscia di 15 risultati utili consecutivi, partendo dalla vittoria casalinga dello scorso 8 luglio per 2-1 contro il Parma, i meriti sono senza ombra di dubbio di Paulo Fonseca. Il portoghese è riuscito a imporre il proprio gioco creando una squadra diversa, capace di esprimersi sempre al meglio. Anche in questa stagione, nonostante un inizio campionato a rilento, i risultati non sono mancati e i punti sono stati comunque conquistati sul campo. Il contratto di Fonseca scadrà il 30 giugno di quest'anno e al momento nessuno sembra aver parlato di rinnovo, solo la società può farlo, ma la sensazione è che se i risultati continueranno a esser questi allora forse presto o tardi ci si metterà intorno a un tavolo a parlarne.

(corsera)