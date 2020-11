Roma, i Friedkin mettono un Pinto

Svelato il nuovo direttore generale della Roma. Sarà il portoghese Tiago Pinto: l'ormai ex dirigente del Benfica lascerà il club lusitano al termine del 2020 e dal 1° gennaio sarà a tutti gli effetti un nuovo membro della società giallorossa. Lo stesso Friedkin, a fine ottobre era stato segnalato a Lisbona. S'immaginava un contatto con Campos, a lungo nel mirino della nuova proprietà. Ieri si è capito che l’uomo incontrato era invece un altro

Il portoghese, 36 anni, prima di ricoprire l’incarico di direttore generale al Benfica dal 2017, aveva gestito la divisione multisportiva della società nel quinquennio precedente. Nel suo attuale ruolo, Pinto ha lavorato a stretto contatto con Rui Costa. Sotto la sua supervisione, il club di Lisbona ha vinto la Primeira Liga e la Supercoppa, oltre a qualificarsi regolarmente per la Champions.

l suo biglietto da visita sono le ‘scoperte’ di Ruben Dias e Ederson (ceduti al City per 68 e 40 milioni), Joao Felix (passato all’Atletico Madrid per 126), Jimenez (trasferito al Wolverhampton per 41) e Gedson Fernandes, attualmente in prestito al Tottenham, che può riscattarlo per 20 milioni. Una cinquina che sfiora i 300 milioni (295) d’incasso.

La costruzione del club prosegue. Manca ancora il tassello del ds (monitorato Ribalta dello Zenit) ma con una figura così forte come quella di Pinto, De Sanctis confida nella conferma.

(Il Messaggero)