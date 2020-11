Roma-Fonseca: i punti di rivincita

I Friedkin avrebbero volentieri fatto a meno di lui quando si sono insediati, ma il tempo a disposizione della nuova proprietà e la situazione economica del club hanno giocato in favore del tecnico portoghese, che è ancora in sella. Ora l'allenatore della Roma ha ritrovato i risultati, che sono dalla sua parte. 10 vittorie nelle ultime 14 partite, con 4 pareggi sul campo e una sconfitta subita a tavolino. La vittoria contro la Fiorentina contribuisce a scacciare le ombre di Sarri ed Allegri, e Fonseca si tiene stretta la panchina della Roma nonostante un mercato estivo non esaltante da parte dei giallorossi. L'obiettivo è chiaro: riportare la squadra in Champions e forse, chissà, lasciare da vincente.

(Il Messaggero)