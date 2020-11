Roma, flop a casa Maradona

La Roma esce pesantemente sconfitta dalla trasferta contro il Napoli. Gli azzurri infatti si erano prefissati l'obiettivo di vincere per ricordare e onorare la memoria di Maradona e ci sono ampiamente riusciti, infliggendo ai giallorossi un netto 4-0. Gli uomini di Fonseca sono sembrati irriconoscibili rispetto alle precedenti uscite stagionali e torna a perdere esattamente dove si era fermata l'ultima volta in campionato, erano sedici giornate che la Roma portava a casa un risultato utile. Il tecnico portoghese ha provato a organizzare una strategia, ma lasciare il pallino del gioco per tutto il primo tempo al Napoli non ha dato i suoi frutti. Nella ripresa nonostante la Roma provi a farsi vedere in zona offensiva arriva il 2-0 di Fabian Ruiz che chiude la partita e dà il via per le reti del 3-0 di Mertens e del 4-0 di Politano. I giallorossi rimangono agganciati al treno per la Champions League ma vedono la vetta del campionato allontanarsi.

(Il Messaggero)