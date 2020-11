Roma, doppietta per la Champions

Vittoria meritata ieri per la Roma contro la Fiorentina, anche più larga di quanto sintetizzato dal punteggio (2-0) e senza rischiare niente. Sono Smalling, Pedro, Mkhitaryan e Dzeko i trascinatori del gruppo. Sono tre punti pesanti in ottica Champions, ora vicinissima. Rispetto alla formazione schierata contro il CSKA Sofia, Fonseca cambia e conferma Spinazzola e Mkhitaryan nel 3-4-2-1. Iachini, invece, si presenta senza centravanti e con davanti Callejon e Ribery. La Roma soffre solo nei minuti iniziali, poi domina la Viola.

Ancora protagonista Mirante che rinvia trovando Dzeko, con lui vanno a saltare Quarta e Milenkovic, ma nessuno prende il pallone sul quale arriva lanciato Spinazzola, che sblocca il match e realizza il suo primo gol stagionale. Nella ripresa Iachini sostituisce Castrovilli, che prima dell'intervallo rischia il secondo giallorosso e quindi l'espulsione, poi mette in campo Vlahovic e Kouame. La Fiorentina si sbilancia, la Roma ne approfitta per segnare il 2-0 con Pedro. Il tridente dei big certifica il terzo successo in questo torneo, e allunga la striscia positiva tra il vecchio e il nuovo (14 partite, 10 vittorie e 4 pari sul campo, avendo perso al Bentegodi contro il Verona solo a tavolino).

