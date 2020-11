A Gigi Proietti verrà intitolato il Silvano Toti Globe Theatre di Roma, il teatro all'interno di Villa Borghese che l'attore romano aveva tanto voluto e di cui era diventato direttore artistico. Domani la commozione, in occasione dell'ultimo saluto a Gigi, sarà forte. Non solo per la formalità della dichiarazione del lutto cittadino. I funerali si svolgeranno nella Chiesa degli Artisti a piazza del Popolo, alle 13, e andranno in onda in diretta tv.

(Gasport)