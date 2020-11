L'impegno della Roma in Europa League contro il Cluj arriva in uno tra i giorni più tristi: quello del funerale di Gigi Proietti, amatissimo attore romano e romanista venuto a mancare nella notte del 2 novembre scorso. Come riporta il quotidiano sportivo, i giocatori giallorossi scenderanno in campo con il lutto al braccio per onorare la sua memoria.

(Corsport)